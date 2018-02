Lancé à toute allure, un véhicule percute un abribus à Molenbeek: trois blessés

Un accident est survenu ce samedi soir vers 20h dans la chaussée de Gand à Molenbeek, comme nous l'ont signalé plusieurs témoins via notre bouton orange Alertez-nous. Un véhicule immatriculé en France et lancé à toute allure a violemment percuté un abribus. La police a d'abord signalé un accident impliquant deux voitures, mais un seul véhicule est finalement en cause. "Le conducteur roulait vraiment très vite. Il a perdu le contrôle et a percuté l'abribus, où trois personnes attendaient", a indiqué Johan Berckmans, porte-parole de la zone de police Bruxelles-Ouest.



Les blessés ont été transporté à l'hôpital. L'état d'une victime semblait préoccupant, mais les autorités nous ont finalement précisé que les personnes hospitalisées n'étaient pas dans un état critique.



Les occupants du véhicule en cause, dont les papiers ne sont pas en ordre, ont pris la fuite après la collision. Ils étaient toujours recherchés par la police à l'heure d'écrire ces lignes, peu avant 22h.