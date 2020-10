Ring de Bruxelles: un véhicule en feu a provoqué plusieurs kilomètres de bouchons (vidéo)

Un véhicule a pris feu sur le ring intérieur de Bruxelles ce jeudi peu après 15h. D'après la police fédérale, la chaussée a été fermée à hauteur de Wezembeek-Oppem en direction de Waterloo. Vers 17h45, les files remontaient encore jusqu'à Zaventem. Une déviation avait été mise en place. Vers 18h20, la chaussée a finalement été rendue à la circulation et les embouteillages se sont ensuite résorbés.

D'après Stéphane, un témoin qui nous a contactés via le bouton orange Alertez-nous, il s'agit d'un petit camion. "Le chauffeur a pu sortir du véhicule et se mettre à l'abri, mais les deux bandes de circulation ont été fermées au trafic pour permettre aux pompiers d'éteindre l'incendie et remorquer le véhicule", a indiqué un porte-parole du Centre flamand de la circulation.





Sophie Wilmès, atteinte du coronavirus, est aux soins intensifs

COVID 19 Belgique : où en est l’épidémie ce jeudi 22 octobre ?