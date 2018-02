Bruxelles: fausse alerte au véhicule suspect devant le siège du MR

Fausse alerte, ce matin, devant le siège du MR, avenue de la Toison d'Or à Saint-Gilles. Vers 9 heures, la police a été avertie de la présence d'un véhicule suspect. Selon des témoins, le véhicule était garé devant le bâtiment depuis plusieurs jours. Il s'agissait d'une voiture blanche portant des plaques d'immatriculation marocaines.

Le service d'enlèvement et de destruction d'engins explosifs (SEDEE) est rapidement intervenu et un périmètre de sécurité a été mis en place. L'arrière du véhicule a été ouvert et les démineurs ont pu constater qu'il ne contenait rien de suspect, a indiqué la zone de police Midi (Saint-Gilles, Anderlecht, Forest).

Le temps de l'intervention, les bureaux du MR n'ont pas été évacués mais le personnel a été prié de se regrouper à l'arrière du bâtiment.

Le périmètre de sécurité a été levé en fin de matinée.