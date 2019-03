Un violent incendie détruit partiellement une maison à Evere

Le feu a pris, pour une raison encore inconnue, à un abri de jardin d'une maison située avenue de la Hallebarde à Evere, ce dimanche vers minuit, a indiqué le porte-parole des pompiers de Bruxelles, Walter Derieuw. L'incendie s'est rapidement propagé à la façade arrière de l'habitation et l'a partiellement détruite. Les occupants ont pu se réfugier ailleurs, il n'y a donc aucun blessé à déplorer.

"Ce matin vers minuit les pompiers ont été appelé pour un incendie à Evere, avenue de la Hallebarde", a expliqué Walter Derieuw. "Le feu s'était déclaré dans un abri de jardin. À l'arrivée des secours, le foyer s'était pleinement développé, via la terrasse en bois et du mobilier de jardin en bois, vers la toiture et le rez-de-chaussée de la maison unifamiliale."

"Les occupants de la maison sinistrée et de la maison voisine avaient déjà quitté les lieux. Le grenier ne disposant pas d'une trappe d'accès, les pompiers ont dû créer une ouverture dans le plafonnage pour attaquer le foyer de l'intérieur. Le feu a été maîtrisé grâce à quatre lances d'incendie", a poursuivi le porte-parole des hommes du feu de Bruxelles. "Vu l'importance des dégâts à la toiture, au grenier, au rez-de-chaussée et à la façade arrière, la maison n'est plus habitable. Il n'y a pas de victimes à déplorer et la cause de l'incendie est toujours inconnue. Les pompiers ont quitté les lieux vers 02h45", a-t-il conclu.