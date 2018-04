Cité Peterbos à Anderlecht: un voyou jette des pierres sur une équipe télé de la chaîne publique flamande VRT

Alors qu'une équipe du magazine de télévision "Terzake" de la chaîne publique flamande VRT réalisait un reportage dans la cité du Peterbos à Anderlecht, suite à l'agression de contrôleurs de la STIB survenue dimanche soir, celle-ci a subi des jets de pierre de la part de plusieurs délinquants. Rentrés dans leur véhicule, cameraman et journaliste ont essuyé une seconde offensive, une personne en combinaison de training grise, capuche et lunettes noires masquant son visage, se ruant vers eux et lançant une pierre sur le véhicule, sous l'objectif de la caméra de la VRT.