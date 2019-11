Un youtubeur se filme en "metro-surfing" à Bruxelles: la STIB porte plainte

La STIB a décidé de porter plainte suite à la diffusion sur Youtube d'une vidéo interpellante. On y voit un homme s'introduire facilement dans le poste de pilotage d'un métro en circulation et ensuite se pencher dangereusement par la fenêtre. Les faits se sont produits entres les stations Delta et Demey à une date encore inconnue. Un internaute qui n'en est pas à son coup d'essai. Il s'était récemment filmé en train de "surfer" sur un train.

Cindy Arents, porte-parole de STIB: "La Stib a décidé de porter plainte car nous sommes outrés par ces actes, par ce comportement totalement inadmissible. C’est dangereux pour les personnes qui le font, mais c’est aussi dangereux de le poster sur les réseaux sociaux et d’inciter indirectement d’autres personnes à adopter le même comportement. C’est très rare, mais ça doit être condamné fermement. Cet acte ne doit pas être reproduit."