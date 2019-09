Une accompagnatrice d'école rouée de coups par une mère: "Nous irons en justice pour soutenir notre personnel" (vidéo)

Une plainte a été déposée par une accompagnatrice en insertion socio-professionnelle de l'institut des Arts et Métiers de Bruxelles pour des faits de coups et blessures volontaires, a indiqué mardi le Parquet de Bruxelles. La mère d'une élève ici en cause a été auditionnée durant l'après-midi. Elle a été privée de sa liberté et comparaîtra mercredi matin devant un magistrat du parquet, qui décidera de la suite à donner à l'affaire.

"Je trouve tout à fait positif qu'il y ait un arrêt de travail pour se pencher collégialement sur la question qui s'est passé. Un membre du personnel de cet établissement a été physiquement agressé, nous avons, dans une réunion chargée d'émotion mais aussi très constructive, discuté des manières dont on peut renforcer la sécurité (...) Nous irons en justice pour soutenir notre personnel (...) J'apprends que la décision va tomber rapidement, d'ici la fin du mois. Ce qui, pour nous, est important car je ne souhaite pas qu'un sentiment d'impunité puisse régner au sein de l'institution (...) Elle a été méchamment tabassée et ce seul fait est inadmissible", explique Charles Huygens, directeur général du département de l'enseignement de la ville de Bruxelles.

La victime, âgée de 33 ans, subit 6 jours d'incapacité de travail. Elle a été rouée de coups. Elle a de nombreux hématomes, mais pas de fracture. La mère de l'élève lui a également arraché des cheveux et des vêtements. Elle est connue de la justice.