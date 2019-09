Une accompagnatrice de l'institut des Arts et Métiers à Bruxelles rouée de coups par une mère

Une plainte a été déposée par une accompagnatrice en insertion socio-professionnelle de l'institut des Arts et Métiers de Bruxelles pour des faits de coups et blessures volontaires, a indiqué mardi le Parquet de Bruxelles. La mère d'une élève ici en cause a été auditionnée durant l'après-midi. Elle a été privée de sa liberté et comparaîtra mercredi matin devant un magistrat du parquet, qui décidera de la suite à donner à l'affaire.

La directrice de l'établissement, Sophie Hennart, témoignait de la scène dans le RTLINFO 13H: "La jeune fille s'est présentée avec sa maman pour une inscription. L'équipe a fait ce qu'elle fait d'habitude, c'est-à-dire qu'elle a interrogé la jeune fille sur ses motivations, sur son plan pour être élève chez nous et il semblerait que ce plan n'était pas très clair." L'élève s'est énervée. "La maman s'est alors mise dans une colère importante et a agressé physiquement l'accompagnatrice", complète la directrice.



La victime, âgée de 33 ans, subit 6 jours d'incapacité de travail. Elle a été rouée de coups. Elle a de nombreux hématomes, mais pas de fracture. La mère de l'élève lui a également arraché des cheveux et des vêtements. Elle est connue de la justice.