Une "affaire" semblable au Samusocial de Bruxelles au Logement molenbeekois?

Le Logement molenbeekois, qui s'occupe de plus de 3.000 logements sociaux dans la commune bruxelloise, aurait de gros soucis de gestion. Il a fait l'objet d'un rapport d'audit, et ce document est accablant.

C'est une affaire qui pourrait bien ressembler à celle du Samusocial à Bruxelles. Plusieurs éléments sont pointés du doigt dans le rapport d'audit qui relate les activités du Logement molenbeekois, gestionnaire des logements sociaux dans la commune bruxelloise de Molenbeek.

Les procédures d'achat, la gestion des garanties et des charges locatives posent question. La Libre Belgique livre quelques exemples : entre 2013 et 2017, plus de la moitié des factures n'avaient pas de bons de commande. Ce qui signifie qu'un fournisseur a été sélectionné sans procédure de marché public pour une facture qui dépasse les 300.000 euros... N'y aurait-il pas un conflit d'intérêt ?

Plus de 500.000 euros de garanties locatives n'ont pas été placées sur un compte épargne et le décompte des charges a pris beaucoup de retard, ce qui provoque la colère des locataires.

Ce document n'est pas définitif : un rapport est attendu dans les prochains jours, mais les charges sont suffisamment graves pour faire l'objet d'une réunion aujourd'hui du comité de direction de la société immobilière de Service Public.