Coup de feu devant l'Athénée royal de Woluwe-Saint-Lambert mardi: le parquet ouvre une enquête pour tentative d'assassinat

Une altercation a éclaté mardi entre des élèves de l’Athénée royal de Woluwe-Saint-Lambert. Certains témoins affirment qu’un ou deux coups de feu ont été tirés à cette occasion.

D'après un témoignage anonyme reçu via notre bouton orange Alertez-nous, les faits se sont produits mardi. Denis Goeman, porte-parole du parquet de Bruxelles, confirme l'information. "Tout serait parti d'un règlement de comptes", explique-t-il par téléphone. En effet, une jeune fille de l'école a d'abord confié à son petit copain (également scolarisé à l'Athénée royal) qu'elle était harcelée par un jeune. Mardi matin, une première bagarre a eu lieu entre ces garçons.

Quelques heures plus tard, ce jeune considéré comme étant auteur des faits de harcèlement aurait voulu se venger et a fait appel à dix de ses "amis" pour ce faire. Vers 13h30, ces dix élèves (tous mineurs d'âge sauf un) s'en seraient alors pris au petit copain de la jeune fille dans l'enceinte de l'école ou à proximité de celle-ci. Plusieurs témoins disent avoir entendu un ou plusieurs coups de feu. Certains affirment avoir aperçu "de la fumée". On ne dénombre aucun blessé, à la suite de ces tirs supposés.



Qui a tiré? Une enquête ouverte pour tentative d'assassinat notamment

Le parquet de Bruxelles a ouvert une enquête pour tentative d'assassinat. Mais l'enquête doit à présent déterminer si une arme a bien été utilisée. En effet, pour l’instant aucune douille ni arme n’ont été retrouvées.

Dans ce dossier, onze jeunes garçons étaient considérés comme suspects. De nombreuses perquisitions ont été menées au domicile de ces personnes, toutes scolarisées dans l'établissement. Trois jeunes ont été interpellés. Deux d'entre eux ont été placés en IPPJ. L'un du chef de tentative de meurtre et menaces verbales. L'autre de tentative d'assassinat et harcèlement. "Ils sont âgés entre 16 et 18 ans, précise encore Denis Goeman. Ils risquent donc éventuellement un dessaisissement devant le tribunal correctionnel et donc d’être traités comme des majeurs".



Certains élèves et professeurs seraient affectés par cet incident



Nos journalistes Fanny Linon et Dominique Sokolowski ont interrogé le préfet Jean-Marie Hendrickx. "Les enfants sont écoutés, si jamais ils posaient des questions. Les enfants, en tout cas, sont aidés et les personnes qui sont là à leur écoute passent dans les classes régulièrement", affirme-t-il.



Selon nos informations, ce n’est pas la première fois que des faits graves se produisent dans l’école. Personne ne souhaite témoigner à visage découvert, par peur des représailles de la part de la direction. Une enseignante a quand même souhaité réagir anonymement. Un enseignante a tout de même tenu à réagir anonymement. "Cette école, c’est une jungle. Cela fait des mois que nous recevons des menaces, que nous nous faisons agresser par des élèves. La direction ne fait rien. Elle nous met la pression pour que l’on ne parle pas à la presse", dit-elle.

Un autre témoin anonyme nous affirme qu’aucune instruction ni soutien n’ont été mis en place par la direction le jour même. "Le jour même, les élèves n'ont reçu aucune instruction, aucun soutien. La direction minimisait les faits. Le lendemain, beaucoup sont revenus traumatisés transmettant ce traumatisme aux enseignants, se traduisant par des scènes de colère et de pleurs", affirme ce témoin. Le jeune visé par le tir serait en état de choc.