Une ambulance entre en collision avec un cycliste à Bruxelles: "Les pompiers et les ambulanciers sont sous le choc"

Un accident de la circulation impliquant une ambulance a eu lieu ce samedi matin vers 03h35.

Une des ambulances du SIAMU de Bruxellles a été impliquée dans un accident avec blessé. L’ambulance sortait de l’hôpital Sainte-Elisabeth pour une intervention urgente avenue Louise. Le véhicule circulait prioritairement (feux bleus et sirène).

Au carrefour formé par la chaussée de Waterloo et l’avenue de Fré, le véhicule est entré en collision avec un cycliste. Le cycliste a été pris en charge par une autre ambulance et un SMUR dépêché sur place. Le pronostic vital du cycliste n’est pas engagé.

La police a procédé aux constatations d’usage et les circonstances de l’accident font l’objet d’une enquête. Le Parquet n’a pas envoyé d’expert sur place. Grâce à la présence de témoins sur place, les conditions de l’incident sont limpides.

Le SIAMU de Bruxelles déplore l’accident et "tient à témoigner son soutien au blessé et à ses proches". "Les pompiers/ambulanciers sont très impressionnés et sous le choc par l’accident et son pris en charge par des membres de notre équipe FIST (Fire Stress Team). La mission initiale de l’ambulance accidentée a été reprise par un autre vecteur de secours", a déclaré le porte-parole des pompiers de Bruxelles Walter Derieuw.