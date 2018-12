Une bagarre dans un bar de Saint-Josse fait trois blessés: des jeunes ont caillassé les secours

Trois personnes ont été blessées samedi soir vers 19h00 dans une bagarre qui a dégénéré dans un bar situé rue de la Rivière à Saint-Josse-ten-Noode. Des jeunes ont par ailleurs jeté des pierres sur les forces de l'ordre et les services de secours présents sur les lieux.



Un périmètre de sécurité a été établi. Vers 21h30, il était toujours en place, indique la zone de police Nord.



L'origine de la bagarre n'est pas connue. Au cours de cette dernière, 3 personnes ont été blessées. Elles ont été transportées à l'hôpital mais leurs jours ne sont pas en danger.



Des jeunes ont par ailleurs jeté des projectiles sur les véhicules de police et de secours présents sur les lieux. Les forces de l'ordre ont fait appel à des éducateurs de rue pour les disperser et ramener le calme dans le quartier. Personne n'a été arrêté.