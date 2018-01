Une bande de trafiquants de drogue libérée car des DVD étaient illisibles: Luc Hennart pousse un coup de gueule (vidéo)

Nouveau coup de sang de la part Luc Hennart, le président du tribunal de 1ère instance de Bruxelles. Le manque de moyens de la justice a entraîné un vice de procédure qui permet à des prévenus, arrêtés avec 7 tonnes de Haschisch, de retrouver la liberté. Voici les explications d'Arnaud Gabriel et Catherine Vanzeveren dans le RTLinfo19H.

L'affaire ferait sourire si elle n'était pas réelle. En audience, les avocats de la défense demandent à entendre les écoutes téléphoniques enregistrées et susceptibles d'incriminer leurs clients.



"Il y a plusieurs principes fondamentaux dans la procédure pénale qui sont le principe de la contradictoire et la loyauté", explique Romain Delcoigne, avocat de la défense. "À partir du moment où la défense de ne peut pas contredire ce qu'on lui oppose, il y a une violation des droits de la défense qui fait qu'aujourd'hui, dans ce procès-ci, les poursuites ont été déclarées irrecevables", ajoute-t-il.



Le problème est que les DVD sur lesquels sont enregistrées les conversations sont illisibles. Le juge ne possède pas le matériel nécessaire et les logiciels adaptés.



"On a que ses yeux pour pleurer"



"Il est clair que pour ouvrir une porte fermée, il faut la clé et le programme dont nous disposions, au moment où le juge a été saisi de l'affaire, ne permettait pas la lecture", déclare Luc Hennart, le président du tribunal de 1ère instance de Bruxelles.



Résultat: les sept suspects sont relaxés. Ils sortent du Palais de justice libres. Une situation surréaliste, difficile à accepter pour le président du tribunal.



"Quand on est obligé de devoir faire ce type de constatation, car on ne vous donne pas les moyens d'exercer votre métier normalement, on a que ses yeux pour pleurer", regrette Luc Hennart.



Le Parquet de Bruxelles l'annonce ce soir, il interjettera appel contre le jugement.