Une batterie de trottinette électrique explose dans un logement de Saint-Josse: les conseils des pompiers

Dimanche soir vers 21h20, une explosion suivie d’un incendie ont été signalés aux pompiers de Bruxelles. Les faits se sont déroulés dans une habitation rue de Liedekerke à St-Josse-ten-Noode.

La cause de l’incendie est une batterie d’une trottinette en charge qui était en surchauffe et a finalement explosé.

L’occupant de l’appartement était présent et sous la douche et il a immédiatement étouffé le début d’incendie avec des serviettes mouillées, détaillent les pompiers. Il a aussi évacué la trottinette vers l’extérieur, sur un balcon. Pendant cette manœuvre il a été légèrement intoxiqué par la fumée et il a été transféré vers l’hôpital.

La batterie en cause a été longuement et abondement arrosée d’eau pour la refroidir et l’éteindre.

Les pompiers de Bruxelles rappellent plusieurs consignes de sécurité

- De manière générale, il ne faut jamais se mettre en danger pour intervenir et d’abord penser à sa propre sécurité.

- Concernant les batteries de trottinettes (ou autres), les pompiers rappellent qu’il faut :

Respecter le mode d’emploi du fabricant

Utiliser uniquement les chargeurs originaux fournis avec l’appareil et/ou des accessoires de fabricants connus

Laisser refroidir les appareils/batteries après un usage intensif

Charger toujours les batteries près d’un détecteur de fumée et loin d’objets inflammables

Ne pas déposer les batteries en plein soleil ou sur un chauffage, mais dans un endroit sec avec une température stable (et éviter aussi d’exposer, pendant une longue durée, un e-bike au soleil brûlant

Surveiller régulièrement la batterie pendant la charge. À domicile, il est vivement déconseillé de charger pendant la nuit

Retirer la fiche de la prise quand la batterie/accu est chargée complètement

Faire contrôler votre batterie par un spécialiste en cas d’accident avec votre trottinette/e-bike, ou en cas de chute de la batterie

- Autre conseil : installer l’Application 112 sur son smartphone pour contacter facilement les différents services de secours dans des moments de stress. Il suffit d’appuyer sur un pictogramme pour être mis en ligne et l’adresse y est déjà mentionnée, puisque vous êtes géolocalisé, ce qui facilite la tâche du 112.