Une boule de feu aperçue dans le ciel ce lundi à Vilvorde: on sait déjà ce que ce n'est pas (vidéo)

La vidéo a été tournée depuis une école de Vilvorde, ce matin à 8h. On voit une boule de feu, laissant derrière elle une fumée blanche, qui tombe, jusqu’à disparaître derrière les toits.

La zone de police de Vilvorde n’a reçu aucun signalement, de même que les pompiers de la ville.

Notre journaliste Amélie Schildt a donc soumis les images amateur à un expert scientifique de l’Institut royal d’Aéronomie Spatiale de Belgique. Après avoir vérifié les dernières données à sa disposition et analysé les images, il considère qu’il y a très peu de chance qu’il s’agisse d’un météore, ou autrement dit d’une étoile filante. En effet, l’objet non identifié a été filmé très bas sous la couche nuageuse. De plus, il tombe avec une certaine légèreté, en zigzagant sur la fin de la vidéo, alors qu’un météore tomberait comme une masse, d’une traite. "Cela fait plus penser à une petite fusée envoyée du sol ou quelque chose qui vole à basse altitude et qui a pris feu", nous indique-t-on.

S’il semble bien que l’objet se consume dans sa chute, le mystère reste pour l’heure entier.



