Une coupure de courant prive d'électricité une partie de Bruxelles: le tunnel du Cinquantenaire a été fermé

De nombreux habitants de Bruxelles nous ont contactés via le bouton orange Alertez-nous pour signaler une coupure de courant dans la capitale. "Panne générale d'électricité à Bruxelles et à Saint-Josse", nous a écrit Martine vers 12h15. "Panne d'électricité dans le quartier Schuman. Tout le quartier et les commerçants sans électricité", nous a indiqué un autre témoin vers 12h30 "Apparemment il y a une coupure de courant générale à Schaerbeek. Nous sommes sans électricité depuis 11h40", nous a envoyé Vincent à 13h. Selon les témoignages que nous avons reçu, le musée du Cinquantenaire a également été touché.



D'autres témoins nous ont signalé un déploiement de policiers et de pompiers dans le quartier du Cinquantenaire. Ils ont été envoyés pour deux raisons: une fuite de gaz qui a rapidement été résolue, mais aussi la fermeture du tunnel du Cinquantenaire. Durant la coupure de courant, le tunnel n'a plus été alimenté en électricité, et le système d'évacuation de l'air ne marchait plus. Des policiers ont donc été envoyés pour gérer la circulation.



Du côté de Sibelga, le gestionnaire du réseau électrique à Bruxelles, le porte-parole nous explique que la panne est survenue au niveau du poste électrique de Charles Quint. "Il y a eu un défaut sur un câble haute tension, ce qui a provoqué le déclenchement complet du poste", a précisé Philippe Massart. "C'est un poste important, qui couvre un morceau de Saint-Josse, une grande partie de Schaerbeek et un petit morceau de Bruxelles-ville du côté du quartier européen", a-t-il ajouté.



Les techniciens de Sibelga ont été envoyés pour rétablir le courant dans les foyers touchés. Sur son site, le gestionnaire du réseau a annoncé une fin de la panne vers 14H.