Une enquête au départ de Molenbeek a mis au jour un vaste réseau de drogues

La police a découvert 6 plantations de cannabis automatisées de 4.127 plantes appartenant à un réseau international, a annoncé vendredi en fin de journée le parquet de Bruxelles. La valeur de ces plants, qui ont été détruits, est estimée à 3,6 millions d'euros. Le suspect principal a été placé sous mandat d'arrêt.



La police de Bruxelles-Ouest (Molenbeek-Saint-Jean, Koekelberg, Jette, Ganshoren et Berchem-Sainte-Agathe) a en premier lieu découvert une plantation automatisée de 679 plants dans un hangar situé à Molenbeek-Saint-Jean. Aucun suspect n'était alors présent sur les lieux. Après un travail de recherche de la section Drogues de la zone de police locale, un des principaux suspects a été localisé en Belgique. Des observations ont permis d'identifier plusieurs adresses pouvant être liées au trafic.

D'autres drogues découvertes

Fin novembre, 5 perquisitions simultanées ont ainsi été réalisées à Molenbeek-Saint-Jean, Schaerbeek, Forest, Saint-Nicolas et Anvers. Elles ont permis de découvrir d'autres plantations professionnelles pour un total de 4.127 plants et de 10 kg de marijuana prêts à la vente. Cette nouvelle prise porte le total annuel des saisies de plants de la zone de police locale de Bruxelles-Ouest à 10.521 pièces, réparties sur 23 plantations (7 à Molenbeek-Saint-Jean, 5 à Jette, 2 à Ganshoren et 9 hors du territoire de la zone de police).

La valeur de l'ensemble de ces plants est estimée à un montant compris entre 9 et 13 millions d'euros. D'autre part, la police a également saisi 38 kilos de marijuana, 8 kilos de haschich, 5 kilos d'héroïne et 4,5 kilos de cocaïne pour une valeur totale de 453.900 euros. Cette année, 183 suspects liés à 231 faits de trafic ou de production de stupéfiants ont été mis à la disposition du parquet par la zone locale.

