L'air aux abords des écoles est trop pollué et dépasse les normes européennes: voici LE point noir de Bruxelles (vidéos)

Ecolo a mesuré, à l'aide de 250 outils de mesure, l'air aux abords des écoles et des plaines de jeu. Le constat est inquiétant: dans 90% des cas, les normes préconisées par l'Organisation Mondiale de la Santé (OMS) sont dépassées, explique Alain Maron, député Ecolo et candidat aux élections régionales, en réponse aux questions de Fabrice Grosfilley sur Bel RTL.

La qualité de l'air à Bruxelles est mauvaise. Ecolo et Groen ont installé des instruments de mesure dans 250 endroits différents de la capitale suivant une méthodologie bien précise. Ces outils ont permis de mesurer la pollution en dioxyde d’azote.

Comme on pouvait s’y attendre les mesures sont globalement mauvaises, et très mauvaises à proximité des grands axes ou grands carrefours. "Dans 90% des cas, la concentration en dioxyde d'azote est au-dessus de ce qui est préconisé par l'OMS (Organisation mondiale de la santé)", a détaillé Alain Maron en direct sur Bel RTL, en réponse aux questions de Fabrice Grosfilley dans l'Invité de 7h50.

La trop haute concentration de polluants provoque des difficultés respiratoires, des maladies pulmonaires, ainsi que des cancers. Les personnes les plus vulnérables sont les enfants et les personnes âgées.





Inquiétant: les abords des écoles et plaines de jeu sont trop pollués

Les dépassements de normes interviennent aussi aux abords des écoles ou des plaines de jeu où les observateurs ont relevé des mesures supérieures aux normes européennes (40 µg par mètre cube) et très nettement supérieures aux normes de l'Organisation Mondiale de la Santé (OMS) (20 µg par mètre cube). "Cela concerne toutes les écoles de première couronne mais parfois aussi de deuxième couronne, précise Alain Maron, qui estime que des résultats similaires pourraient être observés dans d'autre sgrandes villes, telles que Liège ou Anvers. Vous l’aurez peut-être constaté, mais de plus en plus d’enfants sont sujets à des problèmes pulmonaires, de l’asthme etc. et le dioxyde d’azote peut être un facteur important qui engendre ces problèmes".

Voici les endroits concernés:

- Ecole du Parvis à Saint-Gilles: 49 µg/m3

- Collège Heilig Hart à Ganshoren: 48 µg/m3

- Institut de la Sagesse à Saint-Josse-Ten-Noode: 46 µg/m3

- Crèche Les Mères veillent à Forest : 45 µg/m3

- Ecole primaire Saint-Joris dans le pentagone: 44 µg/m3 (un hôpital se trouve également en face)

- Institut des Soeurs de Notre-Dame à Anderlecht: 31 µg/m3





LE point noir: le boulevard Léopold II à Koekelberg

Les points de mesures avec des valeurs très hautes sont tous situés dans des lieux de trafic dense. Le record de 126 µg/m3, soit trois fois plus que la norme autorisée, c’est le boulevard Léopold II à Koekelberg. "Il y a le tunnel en-dessous qui concentre la pollution et puis l’air remonte par des évacuations et tout ce qui est en surface est extrêmement pollué", éclaire Alain Marron.

Voici les points noirs de Bruxelles:

- Botanique (sortie du tunnel), Saint-Josse: 126 µg/m3

- Parc Elisabeth, sortie du tunnel Léopold II, Koekelberg: 72 µg/m3

- Musée du tram, avenue de Tervuren, Woluwé-Saint-Pierre: 63 µg/m3

- Chaussée dee Haecht près de la station Bordet, Evere: 62 µg/ m3

- Avenue Barthélémy 26, Bruxelles: 51 µg/m3

- Chaussée de Waterloo 367, Ixelles: 51 µg/m3

- Avenue De Smet de Nayer 119, Jette: 49 µg/m3

- rue Belliard, Bruxelles: 46 µg/m3

- Boulevard Général Jacques 124, Ixelles: 45 µg/m3

- Place Eugene Flagey, Ixelles: 42 µg/m3

- Avenue Keizer Karel, 140, Ganshoren: 41 µg/ m3

Si vous voulez consulter une carte précise de tous les endroits à risques, cliquez ici.