Une étude sur la qualité de l’air à Bruxelles menée par Ecolo et Groen dresse un constat inquiétant

La qualité de l'air à Bruxelles est mauvaise. Les Ecolo ont installé des instruments de mesure dans 250 endroits différents de la capitale suivant une méthodologie bien précise. Ils ont placé 250 tubes chez des particuliers pour mesurer la pollution en dioxyde d’azote. ces tubes ont ensuite été analysés par un laboratoire britannique. Une étude semblable avait été menée en Flandre sous le nom de "curieusneuzen".

Comme on pouvait s’y attendre les mesures sont globalement mauvaises, et très mauvaises à proximité des grands axes ou grands carrefours. Mais ce qui est surtout interpellant c’est qu’aux abords de cinq écoles on a relevé des mesures supérieures aux normes européennes ( 40 µg par mètre cube) et très nettement supérieures aux normes OMS (20 µg par mètre cube).

Si vous voulez consulter une carte précise des endroits à risques, cliquez ici.

La trop haute concentration de polluants provoque des difficultés respiratoires, des maladies pulmonaires, ainsi que des cancers. Les personnes les plus vulnérables sont les enfants et les personnes âgées.

Alain Marron, tête de liste Ecolo aux élections régionales viendra dans l'invité de 7h50 de Fabrice Grosfilley donner des propositions pour améliorer la qualité de l'air dans la capitale.