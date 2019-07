Une femme de 92 ans percutée lundi par une voiture à Ganshoren: ses jours sont en danger

Une dame de 92 ans a été percutée par une voiture, lundi soir vers 17H45, alors qu'elle traversait sur un passage pour piétons de l'avenue Marie de Hongrie à Ganshoren, selon une information diffusée mardi par le quotidien La Dernière Heure (DH) et confirmée par Johan Berckmans, le porte-parole de la zone de Bruxelles-Ouest (Molenbeek-Saint-Jean, Ganshoren, Berchem-Sainte-Agathe, Koekelberg et Jette).



Le porte-parole précise qu'elle a été grièvement blessée à la tête et aux jambes. Elle a été transportée à l'hôpital dans un état critique. Ses jours sont toujours en danger ce mardi soir. La victime était consciente à l'arrivée des pompiers et a été transportée à l'hôpital universitaire de Jette. La DH a relayé en rapport la polémique sur la circulation dans l'avenue.

Des riverains dénoncent que depuis la réduction à une voie de l'avenue Charles Quint en direction du ring et la fermeture temporaire du tunnel Léopold II, il y a un report de circulation sur l'avenue Marie de Hongrie, qui est plus résidentielle.