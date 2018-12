Une femme et un enfant se présentent à la clinique Saint-Jean souffrants: la rapidité du docteur des urgences a permis de sauver tous les occupants de leur bâtiment

Ce matin, une mère et son enfant se sont présentés aux urgences de l'hôpital St-Jean à Bruxelles avec des symptômes d'intoxication au monoxyde de carbone(CO). A la demande du docteur des urgences, les pompiers se sont rendus vers 01h05 au domicile des intoxiqués, rue de la Croix de Fer à Bruxelles. Sur place, ils constatent que le 1er et 3ème étage du bâtiment sont inoccupés. Au deuxième étage, une forte concentration de monoxyde de carbone est mesurée. L'appartement est ventilé, les 3 occupants (2 adultes et 1 enfant) sont évacués d'urgences vers l'hôpital St-Jean. La cause probable de l'intoxication est une chaudière dont le montage est archaïque. L'appareil est scellé sur place par le technicien de Sibelga. Un contrôle complet du bâtiment est programmé par Sibelga, nous apprend le porte-parole des pompiers de Bruxelles.

>COMMENT ÉVITER LES DANGERS LIÉS AU CO?