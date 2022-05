Une femme grièvement blessée dans un incendie après avoir tenté de récupérer ses chats à Schaerbeek

Une dame de cinquante ans a été grièvement blessée dans un incendie survenu dans son habitation de Schaerbeek samedi soir, ont fait savoir les pompiers. La victime était parvenue à sortir de sa maison mais y est retournée pour tenter de sauver ses chats.



Le feu a pris vers 21h50 au deuxième étage d'une maison unifamiliale de la rue Stephenson. Une épaisse fumée noire se dégageait à l'arrivée des pompiers. Des voisins leur ont alors indiqué qu'une des deux résidentes était retournée à l'intérieur pour aller chercher ses chats. Une mère et sa fille de 50 ans, atteinte d'un handicap mental, vivaient sur place. Les pompiers ont retrouvé la victime inconsciente au deuxième étage. Brûlée et intoxiquée par les fumées, elle a été immédiatement transférée, dans un état grave, au centre des grands brûlés de l'hôpital Reine Astrid, a précisé un porte-parole des pompiers de Bruxelles.

Les hommes du feu n'ont vu aucun chat dans l'habitation. Les félins ont probablement eux-mêmes pris la fuite et se sont mis en sécurité quelque part. Le feu, dont l'origine n'est pas connue, était important et les pompiers ont dû intervenir à l'intérieur et à l'extérieur de l'habitation.