Une femme hospitalisée après une intoxication au CO à Molenbeek

Les pompiers sont intervenus, mardi vers 15H00, rue de l'Intendant à Molenbeek-Saint-Jean, pour ventiler une habitation, a indiqué mardi le porte-parole des pompiers de Bruxelles Walter Derieuw. Une femme intoxiquée au monoxyde de carbone (CO) a été évacuée en ambulance vers un hôpital.

Une ambulance a initialement été demandée pour un malaise. En pénétrant dans l'appartement, situé au 3e étage, le détecteur CO des ambulanciers s'est déclenché. Ils ont immédiatement évacué la malade et ont commencé à ventiler les lieux. Les pompiers et Sibelga, le gestionnaire du réseau de distribution pour le gaz naturel et l'électricité dans la région de Bruxelles-Capitale, ont été mobilisés sur place.

La cause de l'intoxication était une chaudière à gaz mal réglée. L'évacuation des gaz de combustion se faisait mal. Un manque d'apport d'air frais dans l'habitation s'ajoutait au problème.

La chaudière et le compteur de gaz de l'appartement ont été scellés.