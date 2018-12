Une femme placée sous mandat d'arrêt après un incendie place Rouppe à Bruxelles

Un incendie s'est produit lundi après-midi au quatrième étage d'un immeuble de la place Rouppe à Bruxelles. Deux personnes ont été légèrement intoxiquées par les fumées. Une femme de 59 ans a été inculpée du chef d'incendie volontaire d'un immeuble habité et placée sous mandat d'arrêt, indique mardi le parquet de Bruxelles. Une expertise psychiatrique a également été requise par la juge d'instruction.



L'incendie s'est produit lundi vers 16h00 au quatrième étage d'un immeuble de six appartements situé place Rouppe. Quinze habitants ont été évacués et deux d'entre eux ont été légèrement intoxiqués par les fumées. Le feu a toutefois été rapidement maitrisé et les dégâts sont cantonnés à l'appartement du quatrième étage.

Le parquet de Bruxelles a désigné un expert en incendie, qui s'est rendu sur place avec le laboratoire de la police scientifique afin de déterminer la cause. Leurs premières conclusions ne sont pas connues mais le parquet a entretemps fait effectuer une enquête de voisinage. Une femme de 59 ans avait pu être appréhendée.