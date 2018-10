Deux femmes sans abri sont décédées d'hypothermie dans la capitale: l'une à Bruxelles-Ville, l'autre à Schaerbeek

Le corps sans vie d'une femme sans-abri âgée d'une cinquantaine d'années a été trouvé mardi matin à Bruxelles. Selon les premiers éléments de l'enquête, elle serait décédée d'hypothermie, indique mardi le parquet de Bruxelles. Le corps de la victime a été découvert mardi matin rue du Marché aux Porcs. Les premiers éléments de l'enquête confortent l'hypothèse d'un décès par hypothermie mais le parquet a requis un médecin légiste afin de déterminer avec certitude la cause du décès. Il s'agit de la deuxième femme sans-abri décédée en rue en l'espace de deux jours.

Une autre femme, également sans-abri et âgée de 41 ans, avait été trouvée morte lundi matin à Schaerbeek. Selon les conclusions du médecin légiste, elle est décédée d'hypothermie, indiquait mardi le parquet de Bruxelles, confirmant une information du quotidien la Dernière Heure. Ce sont des agents communaux de Bruxelles-Propreté qui avaient fait la macabre découverte, lundi vers 07h30, dans la rue François-Navez à Schaerbeek. Le corps inanimé de la femme avait été emmené à l'hôpital, où son décès avait été constaté. Le parquet a procédé à divers devoirs d'enquête, dont l'analyse d'images de vidéosurveillance et une enquête de voisinage. Selon ses conclusions, le décès n'est pas suspect et il n'y a pas eu d'intervention d'un tiers. Le médecin légiste a conclu à une mort par hypothermie.