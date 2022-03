Une fenêtre sur le monde: une exposition originale pour faire le tour du monde à l'Atomium

View from my Window (Vu de ma fenêtre): c'est le nom de l'exposition qui se tient actuellement à l'Atomium. Le concept est très simple : des centaines de photos que des gens ont prises durant le confinement au travers de leur fenêtre, partout autour de la planète.

L'exposition regroupe 400 photos, des vues de paysages, prises depuis des fenêtres du monde entier, pendant le tout premier confinement. À l'époque, une designer belge avait lancé un groupe Facebook : View from my Window. Très vite, le nombre d'abonnés en Belgique et partout dans le monde a explosé. Le groupe compte toujours 3 millions d'abonnés.

L'accès à l'exposition temporaire est inclus dans le billet d'entrée à l'Atomium et dans le parcours historique du monument. En conséquence, aucun paiement supplémentaire n'est requis.