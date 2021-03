A Bruxelles, un vide-dressing organisé au Wolf dégénère en fête

Durant ce week-end, un vide-dressing a été organisé au Wolf, un food market situé rue Fossé aux Loups dans le centre de Bruxelles. Au programme: 50 exposants, un DJ et de la street food à emporter.

Via le bouton orange Alertez-nous, vous êtes nombreux à évoquer une fête. "Fête au Wolf en plein Covid. Pas de masque, pas de distanciation sociale et un nombre impressionnant de personnes", indique un lecteur. Prévenue, la police a demandé de mettre fin à cet événement. À l'arrivée des forces de l'ordre vers 20h, plus personne n'était présent.

Des vidéos circulant sur internet samedi ont montré que l'établissement était plein. Les gens dansaient coude à coude, certains sur des tables. Ils ont mangé et bu. Pratiquement personne ne portait de masque.

Le gérant de l'établissement nous explique qu'aux alentours de 18h30, "une trentaine de jeunes" ont voulu profiter de cet événement pour débuter une fête. "Oui, des pas de danse ont été esquissés mais je suis rapidement intervenu pour mettre fin à cela. J'ai pris le micro en expliquant qu'on ne pouvait pas faire ça", nous indique-t-il, assurant que le but n'était pas d'enfreindre les règles sanitaires en vigueur.

Initialement, ce marché de créateurs devait durer deux jours. Pour éviter de connaître de nouveaux débordements, la direction du Wolf a préféré annuler l'événement ce dimanche.