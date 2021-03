Pour son ouverture, une galerie bruxelloise met à l'honneur le street artist Banksy: elle affiche déjà complet (vidéo)

Au moment où les oeuvres de Banksy s'envolent aux enchères, une galerie de Bruxelles a misé sur ce célèbre et mystérieux street artist pour ouvrir en pleine pandémie : l'exposition de 16 sérigraphies, ouverte à partir de jeudi sur réservations, affiche déjà complet.

Pour son ouverture en pleine pandémie, la galerie d'art Deodato a misé sur le street artist mondialement connu, Banksy. "C'est le Covid, il fallait frapper fort", explique à l'AFP le propriétaire de ce nouveau lieu, l'Italien Deodato Salafia, déjà à la tête de plusieurs galeries dans son pays et en Suisse. "Nous avons décidé de commencer avec Banksy", le street artist que "les gens connaissent le plus".

Les oeuvres présentées dans la galerie Deodato ne seront accessibles qu'à de petits groupes de personnes par créneaux d'une demi-heure. Tous ont déjà été réservés et, devant la liste d'attente, les organisateurs examinent la possibilité de prolonger l'exposition au-delà de la date prévue du 22 mai (pour réserver, c'est ici).



Exposition visible jusqu'au 22 mai et peut être au-delà au vue des réservations © Belga

Des messages politiques mêlant ironie et poésie: la marque de fabrique de Banksy



Les prix de ces sérigraphies, dont l'authenticité est attestée par la société Pest Control, s'échelonnent entre 50.000 et 300.000 euros. Parmi les oeuvres les plus marquantes, un triptyque reprenant le célèbre graffiti "Le lanceur de fleurs", un manifestant masqué sur le point de lancer un bouquet.

Ou encore "Love rat", l'animal fétiche du Britannique, accroché à côté d'une oeuvre sur bois de l'artiste français Blek le Rat représentant un rongeur devant un micro ("The Crooner"). Ce pionnier de l'art urbain dans les années 1980 est l'une des sources d'inspiration de Banksy.

Les oeuvres mêlent message politique, ironie et poésie : se côtoient dans la galerie un irrévérencieux "Monkey Queen", des enfants jouant avec une pancarte "No Ball Games", un car de police transportant un gigantesque donut à la fraise escorté de motards, un billet de 10 livres à l'effigie de Lady Di...





"Maintenant que les musées ont commencé à acheter et à exposer du Banksy, tous les collectionneurs veulent en acheter", constate le galeriste, qui a commencé "malheureusement très tard", en 2016, à acquérir des oeuvres de l'artiste à l'anonymat bien gardé et qui a vu les prix s'envoler "ces deux dernières années".



En novembre 2018, une exposition "Banksy Unauthorized" dans un espace dédié au street art à Bruxelles avait tourné court après quelques jours seulement : la justice avait fait placer sous séquestre 58 oeuvres en raison d'un défaut d'assurance.

Prix record pour une oeuvre de Banksy lors d'enchères à Londres



Mardi, une oeuvre de Banksy mettant les soignants à l'honneur s'est arrachée aux enchères à Londres au prix record de près de 20 millions d'euros, qui seront reversés au service de santé britannique. Intitulée "Game Changer" ("Voilà qui a changé la donne"), elle a été adjugée chez Christie's plus de quatre fois son estimation et a de loin dépassé le record précédent de Banksy, détenu par "Le parlement des singes".





© Belga