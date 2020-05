Une grenade a été lancée dans un café à Bruxelles: "Des ouvriers ont découvert ce matin un grand trou"

Une grenade a été lancée, durant la nuit de lundi à mardi, dans un café situé au numéro 2 de la rue de Louvain, à Bruxelles, derrière le Parlement, a déclaré à Belga Denis Goeman, porte-parole du parquet de Bruxelles. "Une enquête a été ouverte ce matin", a-t-il précisé mardi après-midi.



"Des ouvriers qui travaillaient dans un café ont découvert ce matin un grand trou et des impacts sur les vitres. Selon les premières conclusions des experts en balistique, c'est une grenade qui a été lancée dans le café et a explosé, durant la nuit dernière", a expliqué Denis Goeman. "Le café était vide. On peut penser qu'il s'agissait d'un règlement de comptes. L'enquête est en cours pour identifier les suspects", a-t-il ajouté.