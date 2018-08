Une grue tombe sur le chantier du piétonnier à Bruxelles (photos)

Une grue sur roues est tombée, vendredi matin, après une manœuvre accidentelle, sur le chantier du piétonnier à Bruxelles. Il s'agit d'une petite grue et on ne déplore pas de blessé. L'incident n'engendrera pas de retards.

L'accident s'est produit à hauteur du numéro 149 du boulevard Anspach. La grue transportait un grand conteneur de béton. Lors d'une manœuvre, la grue s'est couchée. L'accident s'est produit dans le périmètre du chantier. "Il n'y a pas de blessé et pas de dégâts sur le chantier. L'accident ne causera pas non plus de retards significatifs", a expliqué Marianne Hiernaux, porte-parole de Beliris.