La police de la zone Bruxelles-Ouest s’est rendue en nombre ce mercredi peu avant 16h avenue Goffin pour y interpeller "un homme confus", nous explique la porte-parole de la zone. Par précaution, la police a mis en place un périmètre de sécurité et dévié le trafic alentour. Après une heure d’intervention, l’homme a pu être interpellé sans heurts et transféré à l’hôpital. De nombreux signalements nous sont parvenus via notre bouton orange Alertez-nous.



