Une jeune fille de 15 ans victime d'une intoxication au C0 à Jette: le détecteur des secouristes s'est rapidement déclenché

Ce samedi soir, peu après 22 heures, une ambulance des pompiers de Bruxelles a été envoyée à Jette, rue Herrewege. Une jeune fille de 15 ans disait ne pas se sentir bien.

En pénétrant dans l'appartement, le détecteur CO des secouristes s'est immédiatement déclenché. Ils ont procédé à l'évacuation des occupants et à la ventilation de l'appartement. Un appel a été fait aux pompiers ainsi qu'à Sibelga pour déterminer la source de l'intoxication. Après vérification, il s'avère qu'il y a eu un souci avec la chaudière située dans la salle de bain. L'extraction des gaz de combustion et l'apport d'air frais posent problème.





3 personnes transférées vers l'hôpital



Les 4 salles de bain des autres appartements dans le bâtiment font également l'objet d'une vérification. En concertation avec Sibelga, la décision a été prise de fermer et sceller tous les compteurs gaz dans le bâtiment. Certains habitants ont trouvé refuge chez des amis, d'autres préfèrent rester sur place.

3 personnes ont été transférées vers l'hôpital. Deux personnes présentent une intoxication légère. La jeune fille présente quant à elle des symptômes plus graves. Les paramètres vitaux ne sont pas engagés.