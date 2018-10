Appel à un attentat sur la Grand Place pour le retour des Diables: Yousra rejoint sa soeur Firdaous en prison

Une jeune fille originaire d'Uccle est suspectée d'avoir incité à commettre un attentat sur la Grand-Place lors du retour des Diables Rouges après la Coupe du monde en Russie, le 15 juillet dernier, rapporte La Dernière Heure lundi. Elle a été inculpée et a fait l'objet d'un mandat d'arrêt début août, et est incarcérée, selon le quotidien.

Yousra Bouhaltit Soulaïmane, 25 ans est l'auteur présumé d'un message posté sur un réseau social incitant à commettre un tel attentat. "On la soupçonne d'avoir diffusé ce message de menace à l'encontre des supporters belges le 15 juillet sur Telegram", explique Eric Van der Sijpt, le porte-parole du parquet fédéral, avant de préciser que l'intéressée "nie".



Le message a été repéré par les autorités judiciaires belges car cette habitante d'Uccle se trouvait sous surveillance par la Sûreté de l'État depuis qu'elle s'est rendue en Syrie en juillet 2015 pour y rejoindre les combattants de l'État islamique.



La juge d'instruction Claire Bruyneel a inculpé début août la jeune Uccloise de participation aux activités d'un groupe terroriste et d'incitation à la commission d'infractions terroristes. Un mandat d'arrêt lui a décerné.



L'auteur présumé des menaces est la sœur aînée de Firdaous Bouhaltit Soulaïmane, 15 ans, portée disparue en 2017 alors qu'elle se rendait en Syrie en 2017 avec son compagnon et la fillette de ce dernier. A son retour, l'adolescente a été placée en détention suspectée de participation à l'activité d'un groupe terroriste.