Une lockdown party organisée dans un appartement à Ixelles: la police est intervenue

Une patrouille de la zone de police Bruxelles-Capitale/Ixelles a dû intervenir samedi vers 01h50 du matin pour une lockdown party qui se déroulait dans un appartement situé rue de Livourne à Ixelles, a indiqué la zone lundi. Plusieurs procès-verbaux ont été établis.



"Lorsque la patrouille est arrivée sur place, suite à diverses plaintes reçues pour tapage nocturne, elle a constaté qu'un groupe de jeunes criaient et dansaient avec les fenêtres ouvertes dans un appartement du 9e étage. Une personne a ouvert la porte d'entrée tandis que trois autres se trouvaient dans la cuisine", a expliqué la police.

"Un procès-verbal a été établi pour chaque personne présente dans l'appartement et il leur a été ordonné de retourner immédiatement chez elles afin de respecter les mesures de confinement, qui comprennent la distanciation sociale, l'interdiction de rassemblement et l'interdiction de déplacements non essentiels", a-t-elle précisé.