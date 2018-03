Une maison où tout est regroupé sur 17 mètres carrés: visitez cette première "Tiny House" construite à Bruxelles (vidéo)

A Bruxelles, un nouveau concept de logements voit le jour avec un projet pilote de la Région. Le module, entièrement équipé, fait 17 mètres carrés, avec chambre, douche et petite cuisine. Il faut compter entre 25.000 et 35.000 euros par logement.

Notre journaliste Quentin Ceuppens a visité ce qu'on appelle une "Tiny House". C’est probablement la maison la plus petite en région bruxelloise. 17 mètres carrés, une surface minimale.

Et pourtant… il y a tout ce qu'il faut: pièce de vie, cuisine, salle de bains avec WC et douche, et un double lit placé dans un tiroir. Le tout pour environ 30.000 euros. Le gouvernement bruxellois vient de débloquer 1 million d’euros pour en placer une quarantaine sur le territoire. Une solution provisoire, destinée aux personnes précarisées.

"Il y a beaucoup de gens qui cherchent un logement mais qui ont déjà un logement existant mais peut-être pas de qualité et qui n'est pas adapté à leur composition de ménage. Ici ce n'est pas ça. C'est vraiment pour quelqu’un qui vit dans un parc, sous un pont, qui est un sans-abris au sens premier du terme", indique Philippe Van Cranem, président du CPAS de Woluwe Saint-Pierre.

Pourtant les normes de superficie imposent au mimimum 20 mètres carrés pour le salon, 14 mètres carrés pour la chambre à coucher. Dans cette micro-maison, les surfaces légales sont réduites de moitié.

"C'est 17 mètres carrés, et 17 mètres carrés c'est en dehors des réglementations urbanistiques actuelles. Et donc c'est grâce à un partenariat intelligent de la commune et de la région de Bruxelles-Capitale que nous avons pu obtenir un permis de deux ans pour pouvoir implanter ce genre de construction sur un terrain communal", a précisé Dominique Harmel, échevin des finances de Woluwe Saint-Pierre.

Éphémère donc, a priori, cette maison miniature devrait accueillir une personne du CPAS d’ici une semaine.