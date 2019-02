Une maison prend feu à Schaerbeek: les pompiers sauvent cinq personnes des flammes

Un incendie s'est déclaré dans une maison de rangée de la rue du Progrès à Schaerbeek, selon des informations des pompiers de Bruxelles. Les hommes du feu sont intervenus à 14h16. "Il s'agit d'un feu de cheminée qui a pris de l'ampleur et a mis le plancher d'un étage en feu. Cinq personnes ont été sauvées par les pompiers via l'échelle et via l'escalier", a précisé Walter Derieuw, porte-parole de la zone de secours.



Les personnes secourues ont été intoxiquées par les fumées, dont une plus sévèrement. Trois victimes ont été soignées sur place, tandis que deux autres ont été transférées vers un hôpital.



Une colonne de secours "classique" a été envoyée, ainsi que deux SMUR et trois ambulances.



Les pompiers ont maîtrisé les flammes vers 14h40.