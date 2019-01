Une grand-mère et ses deux petits-enfants, de 3 et 7 ans, ont été fauchés par une voiture lundi matin à Schaerbeek. Tous trois ont été emmenés à l'hôpital grièvement blessés, indique la zone de police locale Bruxelles Nord (Evere, Saint-Josse-ten-Noode, Schaerbeek). L'accident s'est produit vers 07h30 à l'intersection du boulevard Lambermont et de l'avenue des Héliotropes. Le conducteur n'était pas sous l'emprise de l'alcool, a précisé la police.