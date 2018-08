Une mère et son fils décèdent presque en même temps à Saint-Josse: "Le choc du décès de l'un aurait pu causer le décès de l'autre"

Les corps sans vie d'une mère et de son fils ont été retrouvés mercredi dans leur appartement situé au deuxième étage d'un immeuble de la rue de l'Artichaut à Saint-Josse-ten-Noode. La dame de 83 ans et l'homme de 59 ans sont apparemment décédés presque en même temps, de cause naturelle, rapporte vendredi Sudpresse.

Alertés par les voisins incommodés par l'odeur, les secours ont fait la macabre découverte mercredi. Mère et fils étaient visiblement décédés depuis une semaine. Aucune intervention d'un tiers n'a été constatée par le médecin légiste. Le parquet de Bruxelles n'a donc pas ouvert d'enquête et n'a pas demandé d'autopsie.

"C'est la 5e ou la 6e fois que nous sommes confrontés à ce cas de figure ces dernières années", souligne Denis Goeman, porte-parole du parquet. Une crise cardiaque pourrait être à l'origine des décès. "Le choc du décès de l'un aurait pu causer le décès de l'autre", souligne Sudpresse.

Un décès lié à la chaleur n'est pas non plus à exclure. Pour déterminer les circonstances exactes, la famille des défunts devra demander une autopsie à titre privé.