Une nouvelle caserne de pompiers à Ixelles: voici à quoi elle va ressembler

Les pompiers d'Ixelles vont disposer dans quelques années d'une nouvelle caserne, voisine de l'actuelle située boulevard du Triomphe, sur le site universitaire VUB/ULB. Le marché d'études a été attribué au bureau d'architecture ORG - Permanent Modernity. Le permis devrait être introduit en 2020, annonce lundi Beliris dans un communiqué.



Le poste avancé de Delta date de 1979-1980. Il s'agit d'un poste lourd, disposant d'au moins une autopompe, une échelle aérienne, un véhicule pour les petites interventions et de deux ou trois ambulances. Il doit également accueillir les équipements pour une équipe de 16 personnes. Sa superficie de 800 mètres carrés est insuffisante et ne répond plus aux besoins des pompiers, explique Beliris.

Outre les exigences spécifiques d'une caserne de pompiers, le projet veillera à un aménagement efficace et confortable pour les équipes qui sont de garde durant 24 heures, la caserne étant en effet tant un lieu de vie avec sanitaires, cuisine, dortoirs et salle de sport et fitness qu'un lieu de travail avec bureaux, salles de réunion et garages. La caserne actuelle restera en fonction durant les travaux pour ensuite déménager sur les nouvelles installations. Le montant des travaux est estimé à 3,2 millions d'euros.