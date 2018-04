Une nouvelle fresque explicite apparaît à Bruxelles

Une nouvelle peinture explicite a fait son apparition jeudi sur un mur de Bruxelles. Celle-ci est située quai des Péniches, le long du canal. Cette peinture montre un anus en plein besoin urgent. La Ville de Bruxelles a indiqué qu'elle n'effacera pas elle-même cette fresque.



Cette nouvelle peinture semble faire partie d'une série de fresques du même type qui ont fait leur apparition depuis plusieurs mois sur des murs de la capitale. Avant le mur "anus", les Bruxellois ont pu découvrir le mur "pénis" ou encore le mur "pénétration". Plus gore, une peinture montrant une décapitation (ou une évocation de la scène biblique de la tentation d'Abraham et le sacrifice d'Isaac, selon votre interprétation) ou encore une présentant un cadavre dépouillé ont aussi été découvertes.



"Dans les grandes villes, il arrive que des fresques surgissent", explique Karine Lalieux (PS), échevine de la propreté publique et de la culture à Bruxelles. "La ville de Bruxelles ne procédera pas elle-même à l'effacement de cette nouvelle fresque. Le propriétaire de l'immeuble peut lui même le faire et peut également porter plainte auprès du parquet. Il s'agira d'une plainte contre x, étant donné que l'on ne sait toujours pas qui se cache derrière ces nombreuses peintures murales. Aucune enquête n'a d'ailleurs été ouverte à ce sujet. Nous supprimons les fresques ou les graffitis liés à des messages haineux ou violents, mais ce n'est pas le cas ici. Je trouve cependant cette peinture ni intéressante, ni pertinente".



Dans le même temps, la Ville de Bruxelles continue d'inviter des artistes célèbres afin de créer un parcours d'art de rue.