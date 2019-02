Une partie d'un bâtiment s'effondre rue Belliard à Bruxelles: "L'air est irrespirable"

"Un bâtiment s'est effondré rue Belliard. L'air est irrespirable à cause de la poussière", nous écrit Renaud l'un de nos alerteur via notre bouton orange Alertez-Nous. Un bâtiment en travaux s'est partiellement effondré lundi en fin d'après-midi, vers 16h45, rue Belliard à Bruxelles, selon une information publiée par Sudinfo.be et confirmée par la porte-parole de la police de Bruxelles-Ixelles Ilse Van de keere. Il n'y a pas de blessé, mais deux bandes sont fermées à la circulation. Le bâtiment se situe en face du numéro 49 de la rue Belliard. Un important dégagement de fumées a accompagné l'effondrement, mais elles se sont rapidement dissipées. Les pompiers de Bruxelles et le gestionnaire du chantier sont sur place. Il n'y avait plus personne dans les lieux au moment de l'incident.Des pierres et des déchets de construction sont tombés en emportant une partie du bâtiment.