Un immeuble menace de s'effondrer avenue de Tervueren: il sera démoli aujourd'hui

Un bâtiment en cours de rénovation menace de s'effondrer, mardi, sur l'avenue de Tervueren à Woluwe-Saint-Pierre. Les ouvriers qui avaient commencé le chantier ont constaté que le bâtiment bougeait et ont donné l'alerte. Un périmètre de sécurité a été mis en place et plusieurs immeubles ont été évacués.

"Je voulais juste vous prévenir que l’avenue de Tervueren est complètement bouclée à hauteur de Chien vert (trafic voiture + tram) parce que l’immeuble en construction est en train de s’effondrer", nous signalait Stéphanie via le bouton orange Alertez-nous peu avant 15h. Vincent entendait, lui, "énormément de sirènes: police, pompier, stib, Sibelga".

Joint par téléphone, le porte-parole des pompiers de Bruxelles nous a indiqué qu'ils avaient en effet bouclé l'avenue afin de réaliser un examen de la stabilité d'un bâtiment en rénovation. C'est l'entrepreneur des travaux lui-même qui a demandé ce contrôle. Au terme du contrôle, les experts ont pris la décision d'ordonner la démolition du bâtiment, le risque étant trop important. La démolition aura encore lieu ce mardi, a confirmé le porte-parole des pompiers de Bruxelles.

Les ouvriers ont constaté "que le bâtiment bougeait"

"Il s'agit d'un bâtiment privé de bureaux pour lequel le propriétaire et le promoteur ont obtenu un permis de transformation en logements. Le chantier vient de débuter. Les ouvriers étaient en train d'enlever des poutres et d'étançonner quand ils ont constaté que le bâtiment bougeait pour une raison qui n'est pas encore connue. Le bâtiment menace actuellement de s'effondrer partiellement ou totalement", indique le bourgmestre Benoît Cerexhe.

"La police et les pompiers sont sur place, et le gaz et l'électricité ont été coupés. Un périmètre de sécurité a été établi et les personnes évacuées ont été dirigées vers une salle de la maison communale mise à leur disposition. Le bureau d'étude en charge de la stabilité du bâtiment s'est rendu sur place pour statuer sur les décisions à prendre. La situation est par ailleurs compliquée par la présence d'une grande grue devant le bâtiment", ajoute-t-il.

La fermeture de la chaussée provoque d'importants embarras de circulation aux alentours du rond-point Montgomery. Côté transports en commun, la Stib signale que la circulation des trams 39 et 44 est suspendue entre Montgomery et le musée du tram, et que le bus 36 est dévié entre Boileau et le musée du tram.