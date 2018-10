Une personne blessée au couteau lors d'une bagarre à Ixelles: l'agresseur est en fuite

Une personne a été blessée au couteau lors d'une bagarre survenue mardi après-midi à Ixelles. Elle a été transportée à l'hôpital et on ignore son état de santé. L'auteur de l'agression est en fuite, indique la zone de police de Bruxelles-Capitale/Ixelles, confirmant ainsi une information parue sur le site de Sudinfo.



La police a été appelée vers 14h00 par un témoin d'une bagarre qui a éclaté boulevard de Waterloo. Sur place, la police a trouvé une personne poignardée. Un des agents lui a prodigué les premiers soins selon le protocole "tactical emergency casualty care" (TECC). Cette formation vise à apprendre aux premiers intervenants sur un incident critique, les procédures permettant de prodiguer les premiers soins à des personnes présentant des plaies ouvertes. Un périmètre de sécurité a été établi et le parquet de Bruxelles a été avisé de l'agression.