Une personne blessée et d'autres évacuées à cause d'un matelas qui a pris feu dans un immeuble à Schaerbeek

Une personne souffrant de brûlures légères occasionnées lors d'un incendie survenu mercredi après-midi dans un immeuble de Schaerbeek, a été transportée à l'hôpital. Les autres occupants du bâtiment où s'est déclaré le sinistre, ont été évacués par la police, indiquent les pompiers de Bruxelles, confirmant une information parue sur le site de Bruzz.





Un immeuble de 5 étages



L'incendie s'est déclaré vers 12h45 dans un immeuble de cinq étages de la chaussée de Louvain, à Schaerbeek, et a pour origine un feu de matelas dans un appartement du troisième étage. Vers 13h20, les pompiers ventilaient les lieux et le sinistre était sous contrôle. Une personne souffrant de brûlures légères, a été emmenée à l'hôpital. Le trafic des bus De Lijn est interrompu à l'heure actuelle entre la place Dailly et la place Meiser et sont déviés via l'avenue Rogier.