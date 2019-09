Une personne interpellée pour des faits de menace à Saint-Josse-ten-Noode: "Il y a eu un vif émoi dans le quartier"

Une personne a été interpellée lundi soir à Saint-Josse-ten-Noode pour des faits de menace, a indiqué le parquet de Bruxelles vendredi, confirmant ainsi une information de La Capitale. La police de la zone Bruxelles-Nord avait été appelée pour une altercation entre un homme et une femme à laquelle s'étaient mêlées de nombreuses autres personnes.



"La police a été appelée le 19 août dernier vers 18h30 chaussée de Louvain à Saint-Josse-ten-Noode pour des faits de coups et blessures", a déclaré le parquet de Bruxelles. "A l'arrivée de la police, plusieurs personnes se sont dispersées. L'une d'entre elles a été interpellée pour des faits de menace. Elle a été auditionnée et relaxée ensuite. Une enquête est en cours pour déterminer les circonstances exactes des faits", a-t-il indiqué.

Selon le journal La Capitale, un homme était en train de menacer une femme et de nombreuses personnes issues de la communauté syrienne à Bruxelles étaient présentes autour d'eux. L'homme aurait porté des coups à celle avec qui il se disputait et aurait proféré des menaces à son encontre. "Une histoire amoureuse est contestée dans cette communauté. Il y a eu un vif émoi dans le quartier", a déclaré à La Capitale Emir Kir, bourgmestre de Saint-Josse-ten-Noode.

Le 8 août dernier, non loin de là, la même zone de police avait dû intervenir pour une bagarre impliquant deux familles syriennes. Neuf personnes avaient été interpellées.