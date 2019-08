Une personne intoxiquée suite à un feu de cuisine à Watermael-Boitsfort

Une personne a été transportée à l'hôpital jeudi soir après avoir été intoxiquée par les fumées se dégageant de sa cuisine, dans un appartement à Watermael-Boitsfort, a indiqué vendredi le porte-parole des pompiers de Bruxelles, Walter Derieuw. La cause du dégagement de fumée était une casserole oubliée sur le feu.



"Les pompiers ont été appelés jeudi soir vers 19h30 à la suite du déclenchement d'une alarme incendie dans un appartement du 12e étage d'un immeuble à Watermael-Boitsfort, rue de la Héronnière. C'est une voisine qui avait appelé les pompiers et les attendait en bas de l'immeuble avec la clé de l'appartement concerné", a expliqué Walter Derieuw.

"Une odeur de brûlé et un dégagement de fumée ont été constatés. A l'intérieur, les pompiers ont réveillé le locataire, qui dormait dans les fumées, et ils ont enlevé une casserole oubliée sur le feu. L'occupant a été oxygéné et ensuite transporté à l'hôpital. Quant à l'appartement, il a été ventilé", a-t-il signalé, précisant que le pire avait été évité grâce à une voisine vigilante et au détecteur de fumée.