Une personne se retrouve sous un tram à Etterbeek

Des témoins nous ont prévenus via le bouton orange Alertez-nous: une personne s'est retrouvée coincée sous un tram ce jeudi vers 14h45 à Etterbeek. L'accident s'est produit à hauteur de l'arrêt Pétillon, comme l'a indiqué An Van Hamme, porte-parole de la STIB, à l'agence Belga. Un autre témoin nous a transmis des images des faits: on y voit de nombreux véhicules de pompiers, des ambulances et des policiers sur place, avec deux trams à l'arrêt.

La victime est coincée sous le tram. Une ambulance a été mobilisée sur les lieux. La personne était consciente à l'arrivée des secours. C'est un tram de la ligne 25 qui est en cause dans l'accident. Les circonstances de l'incident n'ont, pour l'instant, pas été détaillées. La circulation des trams est interrompue entre les arrêts Buyl et Meiser. Ce tronçon est actuellement desservi par des bus-navettes.