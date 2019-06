Une petite quantité d'explosifs retrouvés dans un sac à Jette: un suspect interpellé

Une petite quantité d'explosifs a été retrouvée jeudi dans un sac plastique à Jette. Cette découverte faite avenue de l'Exposition, non loin d'un pont de chemin de fer, a engendré l'interruption du trafic ferroviaire entre Jette et Ternat et entre Jette et Asse durant une partie de la journée. Les trains circulent à nouveau depuis 17h30.

"La piste terroriste écartée"

Un suspect a été interpellé. Il a été repéré hier. Son attitude a été jugée étrange. Les policiers de la zone ont effectué une fouille sommaire, mais n'ont rien trouvé. Finalement, une fouille plus approfondie a eu lieu en fin de matinée. C'est à ce moment-là que le sac est retrouvé. L'individu est alors interpellé et est privé de liberté. Il est auditionné ce jeudi soir par les enquêteurs. Des perquisitions devraient avoir lieu dans le courant de la soirée. "La quantité d'explosifs retrouvés est très faible. Cet élément et le profil du suspect permettent d'écarter la piste terroriste", indique Denis Goeman, porte-parole du Parquet de Bruxelles.

Le service de déminage de l'armée (SEDEE) était présent sur place pour faire exploser le sac, a indiqué la zone de police Bruxelles-Ouest (Molenbeek-Saint-Jean, Koekelberg, Jette, Ganshoren et Berchem-Sainte-Agathe), qui est à l'origine de la découverte du colis suspect. Un périmètre de sécurité avait été établi et la SNCB a mis des bus navettes à disposition des voyageurs.

La police de Bruxelles-Ouest reste chargée de l'enquête.