Une pétition demande d'enlever l'ensemble des statues de Léopold II à Bruxelles

(Belga) Le groupe "Réparons l'Histoire" a lancé mardi sur le site change.org une nouvelle pétition demandant d'enlever toutes les statues de Léopold II sur le territoire de la ville de Bruxelles. Plus de 20.000 personnes ont déjà signé la pétition et le sujet sera abordé lors du prochain Conseil communal de la Ville de Bruxelles, le lundi 8 juin.

Cette pétition intervient en réponse aux protestations "Black Lives Matter" (la vie des Noirs compte, ndlr.), qui sont en cours aux États-Unis. Les initiateurs trouvent incompréhensible que le roi Léopold II soit encore honoré dans l'espace public après ses actions contre le peuple congolais. "Reconnu en tant que 'roi bâtisseur' et non en tant que 'roi exterminateur'. Un héros pour certains, mais aussi un bourreau pour un grand peuple. En l'espace de 23 ans cet homme à tuer plus de 10 millions de Congolais, sans jamais avoir mis un pied au Congo", peut-on lire sur la page de la pétition. Les initiateurs de la pétition estiment que "cette statue n'a pas sa place à Bruxelles, avec ses 118 quartiers représentant près de 200 nationalités et en tant que capitale de la Belgique et d'Europe". Ils exigent que toutes les statues soient enlevées d'ici le 30 juin 2020, date à laquelle sera célébré le 60e anniversaire de l'indépendance du Congo. Le cabinet de l'échevin du Patrimoine public de Bruxelles Khalid Zian (PS) a indiqué que le sujet sera abordé lors du prochain conseil communal le lundi 8 juin. (Belga)