Des dizaines de ballons publicitaires placés sur des voitures ce matin à Anderlecht: est-ce permis?

Ce matin à l'aube, une rue très fréquentée de la commune d'Anderlecht s'est retrouvée parsemée de dizaines de ballons publicitaires disposés sur les voitures des particuliers et sur les balustrades. Cette action promotionnelle, organisée par un établissement de restauration rapide, n'a pas fait l'objet d'une demande d'autorisation à la commune selon nos informations. Du côté de la commune, on déplorait la tenue de cette action ce matin, considérée comme de "l'affichage sauvage" par l'échevine de l'Economie, Elke Roex.





Pourquoi introduire une autorisation est nécessaire?

Pour ce genre d'événement promotionnel, une autorisation doit être introduite à la commune via un formulaire en ligne. Cette démarche doit être entreprise 45 jours ouvrables avant l'événement. Il est important que le dossier soit le plus complet, et le mieux constitué possible afin que les autorités communales aient à leur disposition tous les éléments nécessaires pour remettre leur aval.

Une attention particulière est désormais accordée aux déchets générés par toute activité organisée sur le territoire de la commune. Et l'échevine de l'Economie a décrit l'utilisation de ballons comme étant "polluantes".

Une fiche adoptée par les gouverneurs de Wallonie et de Bruxelles, mentionne la suppression au maximum de tous les plastiques à usage unique.